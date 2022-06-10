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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هريدي: فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي كانت حرجة والشعب صحح المسار

صدى البلد

قال السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الفترة التي سبقت تولي الرئيس السيسي، كانت  حرجة جدا ومصر مرت بمرحلة  عصيبة والشعب المصري صحح المسار .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " كلمة السر " المذاع على قناة صدى البلد، ان هذه الأوضاع تركت بصماتها على السياسة الخارجية المصرية ولم تتفق مع مصلحة مصر وتاريخها، والاتحاد الأفريقي قام بإخراج مصر منه، لكن استطعنا اجتياز كل ذلك واثبتنا للعالم أجمع أن القرار المصري دائما حر وهذا انعكس على سياستنا الخارجية واصبحت تنسجم مع دورنا التاريخي ومع العالم العربي والافريقي والعالم .

وتابع أن مصر حظت على ثقة المجتمع الدولي في السياسة الخارجية ومصر دائما قوه عربية واقليمة وعربية  دائما تعمل على الأمن والاستقرار لمنطقتها .

الاتحاد الافريقي المجتمع الدولي السياسة الخارجية المصرية الخارجية المصرية وزير الخارجية حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق

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