أبرز السيارات الفائزة بجائزة العام.. صور

تعتبر جوائز سيارة العام (COTY) السنوية أكبر جائزة عالمية في عالم السيارات، وتُعرف أحيانًا (بشكل غير صحيح) باسم جائزة سيارة العام الأوروبية، كل عام يتم الحكم على كل سيارة تم إصدارها خلال العام السابق، قبل وضع قائمة مختصرة نهائية من سبع سيارات.

يتم تنظيم الجائزة بواسطة أكبر الصحف المتخصصة في أخبار السيارات بقارة اوروبا مثل Autocar (بريطانيا) Auto (إيطاليا) ، Autopista (إسبانيا)، Autovisie (هولندا) ، مجلة L'Automobile (فرنسا)، Stern (ألمانيا) و Vi Bilägare (السويد).

نجحت السيارة الكهربائية الجديدة Kia EV6 في اقتناص اللقب لعام 2022، هل ستنضم تلك السيارة إلى عظماء السيارات؟ أم أنها ستغرق وتختفي مثل بعض سابقاتها؟ دعونا نلقي نظرة على الفائزين السابقين، وكيف حققوا نتائج إيجابية.

1964: روفر 2000

حصلت روفر 2000 على اشادة كبيرة في ذلك بسبب قيادتها المرنة، وكان هذا آخر روفر جديد، وتتميز Rover 2000 (المعروفة أيضًا باسم P6) بتصميم رياضي مدمج وواسع، وهي أول فائز بجائزة سيارة العام.

جاءت سيارة روفر 2000 مع محرك البنزين القياسي رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر الذي ينتج 104 أحصنة والذي تم انتقاده لكونه ضعيف القوة ، وشهد عام 1968 تقديم روفر محرك V8سعة 3.5 لتر من Buickوالذي أنتج 158 حصانًا ومنح السيارة قدرة على التسارع من 0 حتى 60 ميلا في الساعة خلال 10.5 ثانية.

ماذا حدث بعد ذلك؟ مع إنتاج 320.000 سيارة على مدار 14 عامًا ، تم استبدال 2000 بـ Rover SD1 في عام 1976.

2020: بيجو 208

فازت بيجو 208 بالجائزة الأولى عام 2020، حيث حصلت على الكأس بهامش مريح على طراز تسلا 3 الذي سجل 242 نقطة، وبورشه تايكان (222 نقطة)، واحتلت رينو كليو المركز الرابع على فورد بوما، واحتلت تويوتا كورولا المركز السادس، فيما احتلت سيارة بي ام دبليو الفئة الأولى المرتبة السابعة، وإجمالاً، فازت الشركة الفرنسية بالكأس الآن ست مرات ، مع حصولها على أعلى الجوائز 504 (1969) و 405 (1988) و 307 (2002).

2021: تويوتا يارس

حازت تويوتا يارس على لقب سيارة العام لعام 2021، وسجلت يارس سوبرميني التي يتم تقديمها فقط كسيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء 266 نقطة، حيث تفوقت على سيارة فيات 500 الكهربائية (240 نقطة) ، وكوبرا فورمينتور كروس احتلت المركز الثالث برصيد 239 نقطة، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها سيارة Yarisبالجائزة فقد حصل الجيل الأول من Yarisعلى لقب سيارة العام في عام 2000.

2022: كيا EV6

حصلت سيارة كيا EV6على لقب سيارة العام لعام 2022، وتعتبر أول سيارة كيا تفوز بالجائزة ، وثالث سيارة كهربائية تعمل بالبطارية نقية تفوز بها، وحصلت على 279 نقطة حيث قوبلت بتحديات من ست سيارات أخرى تم اختيارها في القائمة المختصرة.

وحلت في المركز الثاني سيارة رينو ميجان E-Tech Electric، برصيد 265 نقطة، فيما احتلت شركة Hyundai Ioniq 5القريبة من كيا المركز الثالث برصيد 261 نقطة، وتبعتها بيجو 308 (191) وسكودا إنياك (185) وفورد موستانج ماتش إي (150) وكوبرا بورن (144).