الأوقاف: العالم كله أشاد بالتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب

قال نور الدين قناوي وكيل وزارة الأوقاف للعلاقات الخارجية، إن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، العالم كله أشاد بها وتحدث عنها.

وأضاف قناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن تجربة مصر في مواجهة الإرهاب فريدة من نوعها، لأنها تعتمد على عدة محاور منها الجانب الفكري والعقائدي من خلال تصحيح الأفكار والمعتقدات ونشر الدين الإسلامي السمح ونحاول نشرها ليس بين ربوع المصريين فقط ولكن في العالم أجمع.

وتابع قناوي: “الجماعات المسلحة الدولة وقفت لهم بالمرصاد ودفع ثمن ذلك أبناءنا من القوات المسلحة والشرطة الذين يدافعون عن التفكك وهذا من ضمن المحاور”، مضيفًا، “وتحسين أحوال المهمشين بالمبادرات من حياة كريمة واهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين والصحة والتعليم”.

وأكد قناوي أن وزارة الأوقاف والجهد الذي تبذله في هذه الآونة يشهده الجميع واتخذت من مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف خطًا واضحًا بعدة محاور الأول نظرية فكرية معرفية من خلال التأليف والترجمة وتم نشر 40 كتابًا ويتم ترجمتها حتى يستفيد منها دول العالم ليس العالم العربي فقط، والمحور الثاني تقديم الإسلام من خلالنا بدلًا من أن يسمعوا عن الدين.

