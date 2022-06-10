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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

صدى البلد

هناك بعض التقاليد و الأعراف التي يورثها الآباء و الأمهات للأبناء، و في واقع الأمر أثبتت الدراسات الحديثة أن تلك الأعراف و النصائح هي أول الأسباب التي تتسبب في دمار العلاقة بين الزوج و الزوجة  أبرزها بعض النصائح التي تقولها الأم لإبنتها في بداية الزواج . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض التقاليد و النصائح التي يقوم  الأباء و الأمهات بتلقينها لأبنائهم قبل الزواج بإعتبارها أسس الحياة الزوجية و القواعد التي يجب اتباعها و لكن ينصح خبراء إجتماعيين و نفسيين بعدم إتباعها على الإطلاق حتى لا ينتهي الحال في بالإنفصال ، و في السطور التالية سنعرض أبرز تلك النصائح التي يجب أن تتجنبها السيدات بالتحديد بعد الزواج : 

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-الطباع ستتغير مع مرور الوقت 
من أهم و أبرز الأكاذيب التي لا يجب أن تنخدع السيدات فيها قبل الزواج، فغن الطباع لا تتغير، و لكن ما يتغير هو قدرة السيدة على التكيف مع ذلك الطبع و مدى مرونة شخصية السيدة بعد الزوا، و لكن الطباع لا تتغيرر على الغطلاق . 
-الزواج من الشخص المناسب يمنع المشاكل 
تلك المقولة تسببت في هدم آلاف العلاقات، لأن أي علاقة يتخللها المشاكل ولا يمنعها إختيار الشخص المناسب ، فإن ما يمنع المشاكل هو التفاهم و النقاش و الإحترام . 
- تحويل الزوج إلى محور إهتمامك
بالطبع بعد الزواج يحتاج الزوج من زوجته إلى الإهتمام، و لكن بالإضافة إلى ذلك البند، لا تتجاهلي حياتك الشخصية و تكرسي كل حياتك لإرضاء زوجك، فيجب أن تحتفظي ببعض الوقت للتفكير في نفسك و تلك الطريقة في التفكير لن تسبب لك المشكلات الأسرية بل في بعض الأوقات تكون حلا لكثير من المشكلات التي يسببها الاهتمام المفرط . 
- إنهاء المشكلات سريعا 
قد تكون تلك النصيحة السبب في أن كثير من النساء تنازلن عن حقوقهن حتى لا يمر اليوم و المشكلة لم يتم حلها من الطرفين ، فتقوم الزوجة مضطرة في كثير من الأاحيان بإنهاء الخلاف و التنازل و لكن لا تعتبر تلك الطريقة هي المثلى بل إنها قد تزيد من حدة المشاكل . 
 

التقاليد الآباء الامهات الدراسات الحديثة النصائح العلاقة الزوج الزوجة

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أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

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