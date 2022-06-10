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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

صدى البلد

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يونيو  2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى البنك المركزي 18.64جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الخميس، فى مصرف أبوظبى الاسلامي  18.68جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي) 18.67جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.66جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.65جنيه للشراء و 18.71جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنوك (المصرف المتحد،مصر إيران للتنمية)نحو 18.65 جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،المصرف المتحد  ) نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.68 جنيه للشراء.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال آخر  اجتماعاتها قرار  برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي.

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