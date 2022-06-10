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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قوة من الشرطة تقوم بتوصيل طالب للامتحان في الصين.. لهذا السبب

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين مقطع فيديو لطالب قامت قوة من الشرطة و الحماية المدنية بتوصيله إلى مقر إمتحانه حتى يتمكن من أداء امتحانه . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، نقلا عن صحيفة " ساوث تشاينا"، فإن طالب في الصين تمكن من الوصول إلى اللجنة التي سيؤدي فيها امتحانه برفقة قوة من الشرطة .

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أوضحت الصحيفة أن الطالب فوجئ عقب استعداده للنزول و الخروج من منزله في صباح يوم الإمتحان بأن باب المنزل الكهربائي لا يفتح فقام بالإتصال بالشرطة و الحماية المدنية ليتمكنوا من مساعدته في الوصول إلى امتحانخ . 
بالفعل توجهت قوة من الشرطة برفقة الحماية المدنية إلى منزل الطالب قاموا بمساعدته في الخروج سريعا ليتمكن من الوصول إلى امتحانه في الميعاد . 
جدير بالذكر ان مواقع التواصل الإجتماعي تداولت مقطع الفيديو للطالب و هو في طريقه لأداء الإمتحان و رجال الحماية المدنية و الشرطة برفقته ، و نال مقطع الفيديو نسبة مشاهدة عالية للغاية بسبب الموقف الرائع الذي قامت به الشرطة تجاه الطالب . 
 https://twitter.com/SCMPNews/status/1534489916549103616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534489916549103616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F960692%2FD8A7D984D8B4D8B1D8B7D8A9-D8AAD986D982D8B0-D8B7D8A7D984D8A8D98BD8A7-D984D985-D98AD8AAD985D983D986-D985D986-D981D8AAD8AD-D8A8D8A7D8A8-D985D986D8B2D984D987-D984D984D8B0D987D8A7

رواد التواصل الإجتماعي الصين طالب الشرطة الحماية المدنية

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