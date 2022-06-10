قوة من الشرطة تقوم بتوصيل طالب للامتحان في الصين.. لهذا السبب

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين مقطع فيديو لطالب قامت قوة من الشرطة و الحماية المدنية بتوصيله إلى مقر إمتحانه حتى يتمكن من أداء امتحانه .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، نقلا عن صحيفة " ساوث تشاينا"، فإن طالب في الصين تمكن من الوصول إلى اللجنة التي سيؤدي فيها امتحانه برفقة قوة من الشرطة .



أوضحت الصحيفة أن الطالب فوجئ عقب استعداده للنزول و الخروج من منزله في صباح يوم الإمتحان بأن باب المنزل الكهربائي لا يفتح فقام بالإتصال بالشرطة و الحماية المدنية ليتمكنوا من مساعدته في الوصول إلى امتحانخ .

بالفعل توجهت قوة من الشرطة برفقة الحماية المدنية إلى منزل الطالب قاموا بمساعدته في الخروج سريعا ليتمكن من الوصول إلى امتحانه في الميعاد .

جدير بالذكر ان مواقع التواصل الإجتماعي تداولت مقطع الفيديو للطالب و هو في طريقه لأداء الإمتحان و رجال الحماية المدنية و الشرطة برفقته ، و نال مقطع الفيديو نسبة مشاهدة عالية للغاية بسبب الموقف الرائع الذي قامت به الشرطة تجاه الطالب .

https://twitter.com/SCMPNews/status/1534489916549103616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534489916549103616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F960692%2FD8A7D984D8B4D8B1D8B7D8A9-D8AAD986D982D8B0-D8B7D8A7D984D8A8D98BD8A7-D984D985-D98AD8AAD985D983D986-D985D986-D981D8AAD8AD-D8A8D8A7D8A8-D985D986D8B2D984D987-D984D984D8B0D987D8A7