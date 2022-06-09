من الأهلي لنيس الفرنسي لكرة اليد.. مروة عبد المالك ترفع علم مصر

قالت مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسي لكرة اليد، إن إنها موجودة في فرنسا منذ 2010 وفي نيس منذ 2015.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية شافكي المنيري، أنها كانت تلعب في النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولديها خبرات تكفي أن ترفع اسم مصر.

وأضافت أنه كان موسما كبيرا واستطاعت تحقيق طموحاتي الفردية والجماعية، موضحة أن شقيقتها تلعب كرة اليد، وهذه موهبة منحها الله لها، وتحاول تنميتها، شقيقتيها تلعبان في النادي الأهلي.





وتابعت: "دي حياتنا وأكل عيشنا، دا شغل لينا وبتاخد من وقتنا ومجهودنا، مضيفة أن اللغة الفرنسية من أصعب اللغة، وبالممارسة أصبحت سهلة لأنها أهم من الدراسة، وكان الموضوع صعب بالنسبة لها لكن حاليا ليست عائقا، مردفة: "لي اسم كبير في عالم الرياضة في فرنسا ولي تواجدي هناك".