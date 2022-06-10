صارع تمساحا .. رجل ماليزي شجاع يفلت من الموت بأعجوبة

تمكن رجل ماليزي من الإفلات من الموت بإعجوبة و ذلك بعد أن هاجمه تمساح خرج من النهر القريب من منزله، و لكنه تمكن من الإمساك بفكيه و إبعاده عن المكان .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن رجل ماليزي بالغ من العمر 52 عاما، صارع تمساحا متوسطا و لكنه كان شرسا و كان أن ينهي حياة الرجل بعد أن هاجمه .



قالت إبنه الرجل الشابة البالغة من العمر 25 عاما، انها خرجت من المنزل و شاهدت والدتها و هي تصرخ حينما رأت زوجها يمسك بفكي التمساح و يحاول إبعاده عن المنزل .



قال الرجل انه كان يقوم بإجراء بعض أعمال الصيانة للمنزل بالقرب من النهر، و لكنه تفاجئ أن التمساح يهاجمه من الخلف، و في نفس اللحظة أدرك ذلك الهجوم و تشجع و قام بإمساك فكي التمساح و لكن في المقابل قام التمساح بإصابته ببعض الإصابات البسيطة في جسده بسبب ذلك الهجوم .



جدير بالذكر أن الرجل توجه إلى المستشفى عقب ذلك الصراع الذي خرج منه منتصرا و على قيد الحياة، و تمكن الأطباء من إسعافه و في التقرير الطبي له قال الأطباء ان الإصابات كانت طفيفة.