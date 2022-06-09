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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البورصات الأمريكية تحقق مع إريكسون بشأن تقرير عن رشوة بالعراق عام 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت شركة إريكسون الخميس إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات بالعراق عام 2019.

وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها، وفقًا لوكالة رويترز.

كانت إريكسون كشفت في فبراير أن تحقيقا داخليا توصل إلى أنها ربما دفعت مبالغ إلى تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وهي مخالفة قالت إريكسون إنها ”بدأت على الأقل في عام 2011“.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية، التي فرضت غرامة على إريكسون في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، كذلك في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.

ووافقت إريكسون في إطار التسوية تلك على الاستعانة بمراقب مستقل للامتثال للقواعد لمدة ثلاث سنوات.

وتحقق الوكالات الأمريكية مع الشركات إذا ما انتهكت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحكم قيام شخص أمريكي أو شركة أمريكية بدفع أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أجنبي بغرض الحصول على عمل.

وتتولى وزارة العدل بشكل أساسي الجوانب الجنائية للتحقيق فيما تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالجانب المدني، وعندما يتم التوصل إلى تسوية مشتركة مع شركة، يتم تقسيم أي مبلغ غرامة بين الوكالات.

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