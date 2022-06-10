النيابة تأمر بحبس شخص روج المواد المخدرة عبر الفيس بوك

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بترويج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.