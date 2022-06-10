أخبار التوك شو.. بكري: مصر تنعم بالأمن والاستقرار.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع السبت ..والبترول: تصدير غاز بـ 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2022

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

البترول: تصدير غاز بـ 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2022

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن خلال الـ 8 سنوات الماضية تم اكتشاف حقول غاز كثيرة وأكبرها حقل ظهر.

زيادة الدخل .. محيي الدين : الاستثمار المباشر بمصر ينوّع مصادلا انتاجها

قال للدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إنه كان هناك اعتماد عالمي مكثف على بعض المصادر

تامر أمين تعليقا على نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا: مخجلة ومحزنة.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على أداء لاعبي منتخب مصر أمام منافسه الإثيوبي، مؤكدا أن مشجعي المنتخب المصري شعروا بالحزن الشديد بسبب الخسارة أمام إثيوبيا منذ قليل.

الأرصاد تحذر من النزول للشارع السبت وعدم التعرض للشمس لحدتها وقوتها

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة، لاحظناها اليوم وستستمر معنا غدا وسوف تنتهي يوم السبت المقبل.

كنا فين وبقينا فين..مصطفى بكري: الدولة المصرية أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه خلال أكتوبر 2013، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخطط لإستهداف الجيش وعن وجود مؤامرات تحيط بالدولة، وحينها قال “مصر قد الدنيا وهتبقى أم الدنيا”.

حتى معرفش رقمها.. غادة رجب : بدعي لـ شيرين تعدي من أزمتها

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

الصناعات المعدنية : مصر لا تملك الخامة الرئيسية لتكويك الفحم ..فيديو

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه بعد تصفية الحديد والصلب لم يعد هناك مستهلك أساسي للكوك، مؤكدا أن قرار التصفية كان سبب رئيسي لتصفية الكوك.

البنك الزراعي: 190 ألف طن زيادة في توريد القمح عن الموسم الماضي

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود البنك الزراعي المصري في استقبال توريدات القمح المحلي من الفلاحين،

التنمية المحلية : مشروعك وفّر 15 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر