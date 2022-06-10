تعليقا على خسارة المنتخب.. لميس الحديدي: المنظومة بها خلل

قالت الاعلامية لميس الحديدي، تعليقا على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الاثيوبي بهدفين نظيفين، إن أزمة الكرة في مصر ليست لها علاقة بالمدير الفني للمنتخب إيهاب جلال ولا المنتخب نفسه لكن المنظومة الكروية بأكملها بها خلل وتحتاج لأهل العلم وليس الثقة .

وتابعت لميس الحديدي في تغريدة عبر موقع التغيردات القصيرة " تويتر " قائلة : “هي القصة مش إيهاب جلال و لا المنتخب بس .. الرياضه زي اي حاجة تانية في مصر لازم نبنيها بالعلم و الاحتراف ش بالفهلوة، بأهل الخبرة مش بأهل الثقة و اللي بيقولوا حاضر”.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، وبهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.