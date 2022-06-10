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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الأوقاف: الدولة تواجه الإرهاب بالفكر ونشر تعاليم الإسلام الحنيف

صدى البلد

قال  الدكتور نور الدين القناوي وكيل وزارة الأوقاف للعلاقات الخارجية، أن التجربة المصرية لمواجهة الإرهاب فريده جدا وكثير من دول العالم تنظر لمصر وما الذي فعلته في هذا الأمر.

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وأضاف الدكتور نور الدين القناوي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الاولى، أنه  ضمن مواجهة الإرهاب هو مواجهة الفكر المتطرف والتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب اشتملت على محاور عدة ومنها الجانب الفكري والعقلي وتصحيح الأفكار الهدامه والمتطرفة ومن خلال نشر تعاليم الإسلام الحنيف الوسطية التي تدعوا الي السلم والسلام وتدعوا الي التعايش السلمي بين الناس وتحترم حرية الاعتقاد وتحترم حرية الاختيار هذة هى القيم الإسلامية التي تسعى الدوله بين جموع المصريين ونشرها في العالم بأسره
 

وأوضح ان الدولة وقفت بالمرصاد للجماعات الإرهابية التي رفعت السلاح ضدد مصر ودفع ثمن ذلك ابنائنا الشهداء  من رجال القوات المسلحه والشرطة .

وتابع أنه من المحاور المهمة التي انتهجتها الدولة المصرية لمواجهة التطرف هو تحسين أحوال المهمشين من خلال المبادرات مثل حياة كريمه، ومسكن افضل وصحه افضل وتعليم افضل .

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