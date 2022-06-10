بسرعة فائقة.. مهارة بائع في التقاط البطيخ من زميله بسوق العبور.. فيديو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا عبرموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لأحد بائعي البطيخ داخل سوق العبور، وهو يبرز مهارته في التقاط البطيخ من زميله بمهارة عالية.

وظهر بائع البطيخ في الفيديو جالسًا علي الأرض، يلتقط البطيخ من زميله واحدة تلو الأخري في سرعة ومهارة فائقة، ويضع البطيخ بيده الأخري في مكان مخصص له.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، وجذبهم قدرة بائع البطيخ علي سرعة استقباله للبطيخ ووضعه في مكانه المخصص له بسرعة عالية.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الفيديو، كالاتي: “دا محتاج يقف حارس مرمي مع المنتخب - المصري معروف بعبقريته - مشاء الله عليه”.