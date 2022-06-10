عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

صدى البلد

 

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش مؤكدا أن كيروش اعتذر عن عدم الاستمرار.


وأضاف الكومي أثناء تقديم برنامج ملعب البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة كان يجهز للتجديد لكيروش ولكن فوجئنا قبل دخول الاجتماع مع كيروش بالمهندس جمال علام يبلغنا باعتذار كيروش عن عدم الاستمرار.


وتابع ان المجلس الحالي استلم الاتحاد مثقلا بالهموم والديون ولم نكن نستطيع الوفاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي ولذلك تم الاتفاق على تعيين مدير فني مصر.


وأوضح أنه تم طرح اسم إيهاب جلال ولم يعترض عليه أحد من المجلس بالكامل مشيرا إلى أن حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس كانت تتعلق بعملية تطوير شاملة لكرة القدم بضم 50 خبيرا ونقاد رياضيين وأكاديميين لعمل ورشة عمل لتقديم رؤية الاتحاد لتطوير منظومة كرة القدم للسنوات المقبلة.


وذكر الكومي عدد من الأسماء التي كانت ستشارك في الورشة متحدثا عن أبرز نجوم ورموز الكرة المصرية.


وأكد أن الاتحاد للمرة الأولى كان سيعمل بشكل منظم وإذا كان صلاح الكرة المصرية في رحيل المجلس فليرحل ولكن هناك خطة واضحة للإصلاح.

 

للفيديو اضغط هنا 

 

كرة القدم اتحاد الكرة البرتغال حازم امام محمد بركات إيهاب جلال قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موضوعات متعلقة

مدحت العدل: محمد رمضان حضر فرح ابنتي مع سائقه وبدون حرس

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

دعاء قبل فجر الجمعة .. 10 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ