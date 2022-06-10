إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش مؤكدا أن كيروش اعتذر عن عدم الاستمرار.



وأضاف الكومي أثناء تقديم برنامج ملعب البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة كان يجهز للتجديد لكيروش ولكن فوجئنا قبل دخول الاجتماع مع كيروش بالمهندس جمال علام يبلغنا باعتذار كيروش عن عدم الاستمرار.



وتابع ان المجلس الحالي استلم الاتحاد مثقلا بالهموم والديون ولم نكن نستطيع الوفاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي ولذلك تم الاتفاق على تعيين مدير فني مصر.



وأوضح أنه تم طرح اسم إيهاب جلال ولم يعترض عليه أحد من المجلس بالكامل مشيرا إلى أن حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس كانت تتعلق بعملية تطوير شاملة لكرة القدم بضم 50 خبيرا ونقاد رياضيين وأكاديميين لعمل ورشة عمل لتقديم رؤية الاتحاد لتطوير منظومة كرة القدم للسنوات المقبلة.



وذكر الكومي عدد من الأسماء التي كانت ستشارك في الورشة متحدثا عن أبرز نجوم ورموز الكرة المصرية.



وأكد أن الاتحاد للمرة الأولى كان سيعمل بشكل منظم وإذا كان صلاح الكرة المصرية في رحيل المجلس فليرحل ولكن هناك خطة واضحة للإصلاح.

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