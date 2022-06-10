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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي: نعيش يوما حزينا للكرة المصرية.. والهزيمة من إثيوبيا ليست النهاية.. فيديو

صدى البلد

 

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن الهزيمة التي لحقت بالمنتخب الوطني للكرة أمام إثيوبيا، مساء اليوم الخميس، كانت مذلة.

وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" حزين جدا لهزيمة منتخبنا أمام إثيوبيا، لكني سأضطر للحديث هنا بلسان الجمهور، ثم بلسان المسئول".

وتابع :" بلسان الجمهور، فإن منتخب مصر لم يسافر إلى مالاوي، وكان الفريق مطالب بتحقيق الفوز رغم الغيابات، وبأى تشكيلة خاصة وأن منافسنا ليس له باعا كبيرا في عالم الكرة".

وأكمل :" مصر ظهرت بدون لون أو طعم، الفريق كان مستسلما ولم ينجح سواء في التسليم أو التسلم أو التسديد، كما كان منهارا بدنيا، للأسف نحن نعيش يوما حزينا للكرة المصرية".

وشدد :" الهزيمة في الكرة واردة ولكن بشرط أن تكون بشرف وأداء ولكن ليس بهذه الطريقة، إنها أسوأ مباراة شاهدتها للمنتخب منذ بدأت متابعة كرة القدم".

وأردف :" وسأتحدث حاليا بلسان العقل، وأقول إن الهزيمة من إثيوبيا، ليست نهاية المطاف، خاصة وأن مصر لم  تفقد حظوظها في التأهل لكان 2023".

وأتم قائلا :" المطلوب الآن هو العمل باسلوب علمي وتطوير الكرة المصرية من القاعدة، وسيتم جمع 50 خبيرا كرويا مصريا للاجتماع من أجل وضع خطة لتطوير الكرة المصرية".

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منتخب مصر اثيوبيا الإعلامي صدى البلد المنتخب الوطني الكرة المصرية

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