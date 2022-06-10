مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

يرى كيفين جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي أن ما يحدث مع مواطنه بيتسو موسيماني طبيعي.

واكد جونسون عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر "ما يحدث مع موسيماني في الاهلي طبيعي كل الفرق الكبيرة تبحث عن الفوز فقط".

وأضاف"قد أعود قريبا إلى مصر كمدرب وسيكون من الشرف لي تدريب الزمالك".

وأنهى تصريحاته "أرى أن مشاكل الزمالك خارجية وكثرة الوكلاء.. يجب على الفريق الأبيض ضم لاعبين جدد لمنافسة الأهلي "

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وفي سياق آخر كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".