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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسوأ 90 دقيقة في التاريخ.. كيف أضاع منتخب "إيهاب جلال" هيبة الكرة المصرية في ساعة ونصف

إيهاب جلال مدرب منتخب
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر

لم تهدا ثورة الجماهير المصرية الغاضبة منذ الأمس بعد انتهاء مباراة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بخسارة مذلة أمام أضعف منتخبات القارة فريق أثيوبيا المصنف رقم 42 إفريقيًا والمهزوم من منتخب مالاوي في الجولة الأولى.

منتخب مصر بهذه الخسارة الرحيمة بهدفين مع الرأفة تذيل المجموعة في وجود أثيوبيا وغينيا ومالاوي، فيما وصفته الجماهير بالإنتكاسة الكبرى لمنتخب الفراعنة.

أسوأ مباراة في تاريخ مصر 

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيلة لم تكن الأمثل من وجهة نظر الكثيرين، لكنها بالتاكيد قادرة على تجاوز عقبة أثيوبيا بالنظر إلى القيمة السوقية والفنية والفوارق بين اللاعبين، غير أن أبناء إيهاب جلال تاهوا في أدغال مالاوي ووقعوا فريسة سهلة لأبناء الحبشة.

منتخب مصر لم يستطع طوال 90 دقيقة أن يشكل خطرًا على منتخب أثيوبيا في ساعة ونصف وُصفت الأسوأ في التاريخ الكروي المصري.

وفي المقابل استقبلت شباك أبو جبل 3 اهداف ألغي منها هدف، وتعاطف معه القائم الذي منع هدفًا بينما أضاع منتخب أثيوبيا 4 أهداف أخرى كانت محققة لولا حسن حظ الدفاع المصري.

وتغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب أثيوبيا، ما يعني أنه في سيناريو أكثر قسوة كانت المباراة لن تخرج بأقل من الهزيمة بخماسية أمام أثيوبيا الضعيفة.

انقذوا منتخب مصر 

وثارت موجة غضب عارمة من الجماهير المصرية التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن اختيارات الجهاز الفني واللاعبين وكذلك رحيل المنظومة كاملة بسبب سوء التخطيط والتخبط الإداري.

وفي تغريدة له كتب المحلل الرياضي خالد بيومي: المختصر.. رحيل كل مسؤولي كرة القدم والرياضة الحاليين.. تصفية كل لاعبي المنتخب.. وتصعيد المنتخب الأولمبي.. تخفيض عقود لاعبي الأندية المصرية إلى 5 ملايين في الموسم.. مهما كان اسمهم.. لأنهم لا يستحقون، ورحيل الجهاز الفني، مصر أكبر منكم جميعا.

ومن جانبه كتب النقاد الرياضي حسن المستكاوي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: "‏تبرير هذا الأداء السيئ بالغيابات هو ما يذكرني بقصة " الصفر الشريف " . عندما فسرنا وبررنا صفر المونديال بانه كان تمسك بالشرف.

وتابع "ما جرى في مالاوي أمام إثيوبيا هو نتيجة فوضي مذهلة وعناصر لعبة لا يعملون معا ولايريدون العمل معا ..ولا يتحاورون معا".

إقالة إيهاب جلال .. مطلب شعبي 

على الرغم من تواجده على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر لمدة 180 دقيقة فقط من اللعب، لكن إيهاب جلال لم يستطع إقناع الجمهور ولا النقاد من الوهلة الأولى.

وطالبت الجماهير عبر هاشتاجات ومنشورات عدة بإقالة إيهاب جلال ومحاسبة مسؤولي اتحاد الكرة، بسبب ضياع هيبة الكرة المصرية أمام صغار القارة.

ودعا جمال علام رئيس اتحاد الكرة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. 

ووفقًا لم نشره موقع صدى البلد، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على إقالة إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تعرض لها المنتخب أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين.

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