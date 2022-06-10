ديفيل SIXTEEN.. سيارة خارقة بقوة 2000 حصان.. صور

وصلت السيارة الخارقة Devel Sixteen كنسخة انتاج حقيقية بعد طول انتظار، وبهذا انتهت أخيرًا الرحلة الطويلة للسيارة الخارقة، وتعتبر السيارة فريدة من نوعها حيث صممت لعميل خاص وتخضع حاليًا لمرحلة الضبط النهائي.

تأتي السيارة الخارقة بمحرك V8 في مفاجأة كبيرة، حيث كان من المتوقع ان تأتي السيارة بمحرك V16، قد تكون هناك بعض المشكلات لهذا المشتري للحصول على سيارة ذات 16 أسطوانة.

يفيل SIXTEEN .. سيارة خارقة بقوة 2000 حصان

ومن الطبيعي أن أي شخص لا يمكنه امتلاك سيارة بوجاتي، فإن فرصته قد تكون مع ديفيل ، ووفق ماكان متوقعا فإن Devel Sixteen لم تفي بوعدها وتضخ قوة 5000 حصان التي أعلنت عنها بها من قبل، و بدلاً من ذلك سيكون هناك 2000 حصان تحت غطاء المحرك الطويل، بفضل محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني.

لا يوجد اي تفاصيل رسمية حتى الان عن المحرك، لكنه يعتبر من المحركات القوية، ويبدو أيضًا أنه لا يزال في عملية الضبط، أي أنه لم يتم الوفاء بمعيار 2000 حصان حتى الآن، ومع ذلك فإن سيارة الإنتاج الثانية ستحمل محرك V16 بقوة 5000 حصان.

يفيل SIXTEEN .. سيارة خارقة بقوة 2000 حصان

يستهدف الطراز الأول منDevel Sixteen المزود بمحرك V8 سرعة قصوى تبلغ 249 ميلاً في الساعة (400 كم / ساعة)، لذا حتى مع نصف الأسطوانات، فهو ليس بطيئًا بأي حال من الأحوال.

يبلغ طل السيارة Devel Sixteen نحو 17 قدمًا وتزن 5000 رطل وفي الداخل جميع أنواع التقنيات المستعارة من شيفرولية C8 كورفيت، إلا أن ديفيل بالتأكيد ستعمل كوحش حقيقي، ومع ذلك فإن عشاق المغامرة بانتظار ديفيل سيكستين.