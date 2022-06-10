السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت إزاء سد النهضة.. وهجوم إسرائيلي جديد يستهدف سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب دمشق

الأسد يؤكد أن سوريا ستُقاوم أيّ غزو تركي

بينيت يزور الإمارات ويبحث مع زايد نووي إيران

اليونان ترد على مزاعم تركية تتعلق ببحر إيجة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال لقائه مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا، إن مصر موقفها ثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل "المصدر الأساسي للمياه لمصر".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت صحيفة "الراي" إن الرئيس السوري بشار الأسد أكد، أمس، أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها "روسيا تتعرّض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي... هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة. وقوة روسيا اليوم تُشكّل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

وأفادت "القبس" بأن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وركزت "الجريدة" على زيارة رئيس وزراء إسرائيل لدولة الإمارات ولقاءه الرئيس الشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان سلسلة من القضايا الاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك، تضمنت "خصوصًا الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل".

وبحسب مكتب بينيت، تناول اللقاء "دعم البنية الهيكلية الإقليمية والتعاون الأمني بين الدولتين والتحدي الإيراني وتداعياته على المنطقة وقرار مجلس محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يُشكّل إشارة تحذير لإيران في مضيها قدمًا في برنامجها النووي".

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن اليونان نشرت أمس الخميس سلسلة خرائط تاريخيّة لدحض الاتّهامات التركيّة بأنّ أثينا تنتهك معاهدات سلام أعقبت الحربَين العالميّتَين الأولى والثانية.

وقالت السلطات التركيّة إنّ اليونان نشرت قوّات في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدات السلام التي أعقبت الحربين العالميتين.

وقالت "الراي" إن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النوّاب الأمريكي، أمس الخميس، أكد أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكّل "الذّروة لمحاولة انقلابيّة"، وذلك خلال تقديمه أولى الخلاصات التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 6 يناير 2021.

وقال عضو الكونجرس الديموقراطي بيني تومسون إنّ متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونغرس الأمريكي بـ"تشجيع" من ترامب. وحذّر من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تُشكّل تهديدًا مستمرًا للديموقراطيّة.