أخبار الرياضة.. شوبير يطالب برحيل اتحاد الكرة.. كلوب يوجه رسالة لمحمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.



كلوب: محمد صلاح استحق الفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي



أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت اللاعبين أنفسهم والصحفيين، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

وقال كلوب في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين:" ما أحبه حقًا في هذه الجائزة هو أنه يتم التصويت عليها من قبل اللاعبين. هذه هي الجائزة الوحيدة التي يجب أن تهتم بها."





حازم إمام ومحمد بركات يرفضان التوجه لغرفة خلع الملابس عقب الهزيمة أمام إثيوبيا

رفض كل من حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، التوجه لغرفة خلع الملابس التي يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة من إثيوبيا.

وجاء موقف الثنائي اعتراضًا على الأداء الذي قدمه المنتخب أمام إثيوبيا.





شوبير يطالب اتحاد الكرة بتقديم استقالة جماعية ورحيل إيهاب جلال.. فيديو



وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة ل اتحاد الكرة برئاسه جمال علام عقب هزيمة المنتخب أمام إثيوبيا في الجولة الثانية ل التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ .

وطالب شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت اتحاد الكرة بضروره تقديم اتحاد الكرة ل استقاله جماعية خاصة عقب الأخطاء الجسيمة التي وقع بها الاتحاد في عدد من أهم الملفات التي تولاها .

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش مؤكدا أن كيروش اعتذر عن عدم الاستمرار.



