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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم .. وفاة وزير مصري سابق.. والإعلان عن وظائف حكومية شاغرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

وفاة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق

توفى منذ قليل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي ديسمبر 2019.
 

شبورة ورياح على القاهرة.. طقس شديد الحرارة.. والعظمى تسجل 44 درجة


تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، استمرار الأرتفاع في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأزهر العالمي للفتوى يحذر من الشذوذ الجنسي ويقدم نصائح لحماية الأطفال منه
 

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يخفى خطر المواد الإعلامية الترفيهية التي تسعى لتطبييع جريمة الشذوذ الجنسي اللاأخلاقية في المجتمعات المسلمة والمتمسكة بقيم الفطرة النقية، من خلال خطط شيطانية ممنهجة؛ تهدف إلى هدم منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها.

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة


أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل وظيفة مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات وإلكترونيات) (تعاقد).

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