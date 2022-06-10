بإطلالة أنيقة.. نسرين إمام تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت نسرين إمام في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه دمج بين اللون الأسود و الذهبي مما زاد جاذبيتها.

انتعلت نسرين إمام حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين إمام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وقدمت نسرين عددا من المسلسلات أبرزها "حنان وحنين" أمام النجم عمرو الشريف، و"قلب ميت" "وبرا الدنيا" مع شريف منير إضافة إلى تقديمها البطولة النسائية أمام النجم محمد هنيدى فى مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" والذى كان آخر أعمالها.