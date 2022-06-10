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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية بلقينا مركز ومدينة المحلة الكبرى يشكون من امتلاء الترعة بالقمامة

صدى البلد

أرسل القارئ ايمن الغرباوي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بترعة القرية.

وقال الغرباوي: نعاني نحن سكان قرية بلقينا مركز ومدينة المحلة الكبرى من  امتلاء الترعة  بالقمامة ولا يوجد منفذ للمياه التي تروى المحاصيل الرجاء الإهتمام الشديد للأهمية القصوى حفاظاً على المحاصيل والإنتاج الزراعي.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان القرية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01278277567، 01111064808.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس انتشار القمامة مدينة المحلة مدينة المحلة الكبري الانتاج الزراعي

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