كان نفسه يساعد والده.. عودة طفل لأسرته بعد غياب 10 أشهر بسوهاج

عاد الطفل كرم خلف، الذي يبلغ من العُمر 13 عامًا، إلى منزله بقرية شطورة بمركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، بعد غياب دام لأكثر من 10 أشهر، حيث فكر الطفل في مساعدة والده الذي يعمل نجار، في مصروفات الأسرة المكونة من أب وأم و4 بنات.

قرر الطفل أن يترك الأسرة ويبحث عن أي فرصة يستطيع من خلالها توفير مبلغ من المال لمساعدة والدة، ترك المنزل واستقل أحد القطارات، واتجه إلى محافظة أسوان، وبدأ في بيع "المناديل" للمارة في الطرق والشوارع.

وخلال تواجده في محافظة أسوان، واجه العديد من المضايقات من الأطفال والشباب وبعض المتسولين في الشوارع الذين تعدوا عليه واستولوا منه على المبالغ المالية التي كسبها من بيع المناديل.

ليُغادر كرم خلف أسوان مُتجهًا إلى الإسكندرية ومنها إلى المنوفية، يبيع المناديل والكمامات الطبية للمارة في الشوارع، واجه أيضًا نفس الظروف الصعبة والمضايقات.

أخذ والد الطفل كرم يجوب المحافظات بحثًا عن نجله، ونشر صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وحرر محضرًا بغيابه بمركز شرطة طهطا، وتمكنت الجهات المعنية من العثور على الطفل كرم، وإعادته إلى أحضان أسرته بعد غياب دام لأكثر من 10 أشهر.