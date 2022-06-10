123.17 دولار للبرميل.. النفط الكويتي يواصل الارتفاع

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.33 دولار ليبلغ 123.17 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل 120.84 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 51 سنتا لتبلغ 07ر123 دولار للبرميل بينماانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا لتبلغ 51ر121 دولار للبرميل.

وكانت أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة، أمس الخميس وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع أبنية كلية العلوم الإسلامية التابع لجامعة صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والممول من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، في إطار حملة (الكويت بجانبكم).

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن القنصل العام لدولة الكويت في أربيل عمر الكندري وضع حجر الأساس لتنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي استكمالا لدور الكويت الإنساني ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في إطار حملة (الكويت بجانبكم) منذ انطلاقها عام 2015 ودعمه إنسانيا وصحيا وتربويا.