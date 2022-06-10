صباح البلد: أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا كارثي والمباراة للنسيان

قالت الإعلامية نهاد سمير، تعليقا على خسارة منتخب مصر من نظيره الأثيوبي أمس، إن المباراة شهدت أداء كارثي، تحت إدارة الكابتن إيهاب جلال.

وأضافت نهاد سمير خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأداء كان كارثي سواء هجوميا أو دفاعيا.. المنتخب صعب الدنيا على نفسه خلال التصفيات".

واسترسلت:" المباراة كانت ممكن تخرج بنتيجة كارثية لولا الحارس محمد أبو جبل".

وقالت الإعلامية "لميس سلامة"، إن مباراة الأمس للنسيان، متابعة: الإصابات وغياب محمد صلاح أثروا بشكل كبير على أداء المنتخب.

وأكملت: “بالأمس اختفت روح وشخصية المنتخب المصري..إحنا كنا وحشين طوال المباراة ولم يكن لدينا أي محاولات حقيقية على مرمى إثيوبيا”.

