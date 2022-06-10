اليوم.. حمزة نمرة وكايروكي يحييان حفلا غنائيا في الرياض

يحيي اليوم الجمعة؛ كل من المطرب حمزة نمرة وفريق كايروكى حفلا غنائيا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وكتب حمزة نمرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"عندنا حفلتين جامدين جدًا مع كايروكي في السعودية بإذن الله تعالى؛ يوم ١٠ يونيو في الرياض ويوم ١١ يونيو في جدة .. أشوفكم هناك".



تركي ال الشيخ وموسم جدة:

وكان قد دعا المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكى لإقامة حفلات فى السعودية.

وكتب المستشار تركى آل شيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنان حمزة نمرة .. وفريق كايروكي جميلين جداً وسمعت لهم حاجات حلوة وادعوهم لاقامة حفلات في المملكة .. سنتواصل معكم يامبدعين .. المملكة نافذة لكل مبدع ".

يذكر ان تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا نشر صورة جديدة للإعلامي عمرو أديب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وظهر عمرو أديب في الصورة حاملاً الكاس المدريدي، وكتب تركي اَل الشيخ :" الكأس في مدريد مع اخي اللي منورني الإعلامي الكبير عمرو أديب".

ورد عليه الإعلامي عمرو أديب بنشر تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وكتب عمرو أديب:" احتفل النادي الوحيد الذي يملكه عربى فى الليجا".

علي صعيد أخر نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، فيديو له من المدرجات بعد تأهل فريقه إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2021-2022.

وظهر فى الفيديو احتفل تركى الـ الشيخ و جمهور نادى الميريا ، بالتأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2021-2022.