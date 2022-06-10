إيجاس: استراتيجية قطاع البترول تعظيم معدلات الإنتاج

نظمت شركة شلمبرجير العالمية ورشة عمل تحت عنوان “Subsea Multiphase Compression – Boosting Egypt Gas Production “ لمناقشة احدث تقنيات ضغط الغاز لتنمية الحقول البحرية بحضور عدد من ممثلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المشتركة مثل رشيد و قارون وبتروبل والعامة والفرعونية وابوقير فضلا عن الشركاء مثل شركات ايكسون موبيل وبي بي وانيرجين وونتر شل ديا وآيوك. خلال ورشة العمل تم استعراض احدث تقنيات ضغط الغاز المنتج من الحقول البحرية و كيفية الحفر فى الحقول البحرية باستخدام الضواغط القاعية والتي تهدف لتعظيم الاحتياطي القابل للاسترجاع من حقول الغاز البحرية .

أوضح المهندس محمد رشدى نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول إن استراتيجية قطاع البترول هى تعظيم معدلات الإنتاج وذلك من خلال التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين كل الشركات المشتركة والشركاء وبيوت الخبرة العالمية وتبادل الخبرات فيما يخص استخدام احدث التقنيات التي يمكن ان تساهم في ازالة المعوقات التي تحول دون الاسراع فى تنفيذ مشروعات وزيادة معدلات الانتاج مع استغلال توافر البنية التحتية و التسهيلات الأنتاجية المتاحة.

ومن جانبه أشاد المهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر والشرق الأوسط بشراكة شلمبرجير الطويلة والممتدة مع قطاع البترول المصرى وأن الشركة تعمل على تعميق التعاون و دعم وتطوير الامكانيات المشتركة فى مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج واستثمار الامكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول و الغاز.

وأشار إلى أن شلمبرجير تفخر بما ساهمت به خلال السنوات الاخيرة بقطاع البترول فى مصر وخاصة توفير التكنولوجيات المتطورة كما تسعى لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

و قد شهدت ورشة العمل استعراض و مناقشة عدد من العروض الفنية و امثلة من المشروعات المنفذة حول العالم التي تضمنت تطبيق الضواغط القاعية بالحقول البحرية وتوضيح ما لها من فوائد متعددة على رأسها انخفاض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 67% و خفض الانبعاثات و خاصة ثانى اكسيد الكربون .

جدير بالذكر استعراض كريستوف جولى المدير الاقليمى لشركة OneSubsea الاثر الايجابي لتطبيق تلك التقنية على تحسين انتاجية الابار و أضاف ان أهمية تلك التقنية تكمن فى خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية وزيادة الايرادات على المدى الطويل كما توفر القدرة على معالجة السوائل وتقلل من التأثير البيئى والانبعاثات الناتجة عن عمليات الأنتاج حيث تعمل تقنية ضغط الغاز فى الحقول البحرية على تحرير مكامن الغاز وتقليل الفقد في الغاز اثناء عمليات الانتاج وخاصة عند نقل الغاز من الحقول البحرية الى محطات المعالجة.