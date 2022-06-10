إنجازات وزارة الأوقاف خلال الـ8 سنوات الماضية.. مختار جمعة يكشف عنها

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف حققت خلال الـ8 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تحمله المسؤولية وأخذ على عاتقه تحقيق حلم المصريين في بناء الجمهورية الجديدة، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.

وأضاف الوزير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - أن من أهم هذه الإنجازات؛ إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، وتكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد، واستحداث أنشطة جديدة منها: مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل، وزيادة الاستثمار والأرباح في أموال الوقف.

وتابع وزير الأوقاف أن الوزارة أنفقت أكثر من تسعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من (9000) مسجد حيث تم افتتاح أكثر من(2618) مسجدًا في أقل من عامين (من سبتمبر 2020م حتى يونيو 2022).

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي حققت العديد من الإنجازات التي لم تقم بها من قبل في مجال إعادة إعمار وإحلال وتجديد المساجد من أهمها: تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو (9100) مسجد، منها (4200) مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، بتكلفة مالية تزيد على أربعة مليارات ومائة وثلاثين مليون جنيه، ونحو (4900) مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بما يزيد على أربعة مليارات ونصف المليار جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (2618) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 10 يونيو 2022م ، كما تم فرش أكثر من (20) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (6) ملايين متر مربع، منها (12251) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على أربعة ملايين متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة أكثر من (600) مليون جنيه, بالإضافة إلى فرش أكثر من (7700) مسجد تم فرشها بكمية فرش أكثر من مليوني متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

وقال وزير الأوقاف: "أما في مجال دعم الدور الريادي لمصر، فإن الوزارة لم تغفل أداء دورها الخارجي في تصحيح ونشر الفكر المستنير الإسلامي الوسطي المعتدل الصحيح في ربوع العالم سواء في المحافل الدولية أو المراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة أو الاتصال بالوزارات العالمية المماثلة والجهات المعنية أو تطوير تلك المراكز الإسلامية باعتبارها إحدى القوى الناعمة للوزارة والدولة المصرية، بل واهتمت الوزارة بتدريب الأئمة وتربية وتثقيف النشء إلى جانب اهتمامها برفع المستوى العلمي والإداري للعاملين بها في كافة المجالات: فقد حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016م ، كما حصل الجامعة على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف استضافت وفدا من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020 حتى 30/12/2020، كما استضافت وفدا ثانيا من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/9/2021 حتى 24/9/2021، وأيضا استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/2/2022 حتى 16/2/2022، واستضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022 حتى 24/ 5/ 2022، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة، هي: (السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون- لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا)، واستضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/5/2022 حتى 8/6/2022.

ولفت وزير الأوقاف إلى إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان : "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم ، وتطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 6 مليون جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

وقال وزير الأوقاف: أيضا وفي سبيل دعم الريادة المصرية في نشر الفكر المستنير تم إيفاد وإعارة (1684) إمامًا وقارئا، إيفادًا دائما أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من (4100) طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم، وإهداء أكثر من (200858) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم، وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.

وتابع وزير الأوقاف: "كما قامت الوزارة في مجال النشر والترجمة والتأليف بانتاج (103) كتاب في التأليف والترجمة والنشر، وإجمالي (133) كتابًا مترجمًا، بالإضافة إلى إطلاق مشروع سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في عام 2019م وبلغ إجمالي إصداراتها (46) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وبلغ إجمالي إصداراتها (62) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء وبلغ إجمالي إصداراتها (16) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة وبلغ إجمالي إصدارتها (10) إصدارات، وسلسلة (رؤية) للنشء بطريقة برايل وبلغ إجمالي إصداراتها (2) إصداران، ليكون إجمالي ما تم تأليفه وترجمته ونشره (372) كتابًا، لنشر الفكر الوسطي المستنير من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بثلاث لغات الأردية واليونانية والهوسا، كما قامت الوزارة بعمل باركود لتحميل إصداراتها.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه في مجال المؤتمرات عقدت الوزارة المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية، (عشرة) مؤتمرات دولية في الفترة من 2014م وحتى 2022م، على النحو التالي: المؤتمر الدولي الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (مارس 2014م)، والمؤتمر الدولي الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (فبراير 2015م) ، والمؤتمر الدولي الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (نوفمبر 2015م) ، والمؤتمر الدولي السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات .. الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية)" (مايو 2016م) ، والمؤتمر الدولي السابع والعشرون "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (مارس 2017م)، والمؤتمر الدولي الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (يناير 2018م)، والمؤتمر الدولي التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (يناير 2019م) ، والمؤتمر الدولي الثلاثون "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية" (سبتمبر 2019م) ، والمؤتمر الدولي الحادي والثلاثون "حوار الأديان والثقافات" (مارس 2021م) ، والمؤتمر الدولي الثاني والثلاثون "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" (فبراير 2022م).

وتابع وزير الأوقاف قائلا : كما عقدت وزارة الأوقاف سبع مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2015م حتى 2021م على النحو التالي: المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2015م) ، والمسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2016م) ، والمسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2017م) ، والمسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2018م) ، والمسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2019م)، والمسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (فبراير 2020م) ، والمسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم (ديسمبر 2021م).

واستطرد أن الوزارة قامت بافتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات ـ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019م. حيث تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم (320) إمامًا وواعظة، كما تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في (3) موضوعات تقدم لها (242) متسابقًا، وفاز بها (6) متسابقين، وتم توزيع (240,000) جنيه جوائز مالية على الفائزين، وتم تدريب 26 مجموعة بواقع (2487) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب (14050) إمامًا خلال هذه الفترة، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد (45) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة، وتم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ (76) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة (ICDL) حتى الآن (941) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا، وتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد (51) إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تنفيذ ثلاث دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لعدد (237) إمامًا، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد (97) إمامًا وواعظة، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لعدد (20) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعدد (50) إمامًا وواعظة، كما شارك (174) إمامًا في الدورات المشتركة للأئمة والوعاظ بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما تم تنفيذ (116) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (6665) متدربًا، وتم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد (78) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و (8) برامج دولية، وتم تنفيذ (107) دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (41466) إمامًا.



