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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية: مصر السيسي في مكانة عالمية متميزة

صدى البلد

أكدت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، مكانة مصر المتميزة في العالم خاصة وهي تدخل الجمهورية الجديدة .. مشيرة إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكان آخر مميز وهي كبيرة في أعين العالم بما لديها من مبادرات وأفكار عظيمة لأفريقيا وكل العالم. 
وأشادت السفيرة سها، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عقب لقائها مع المشاركين بمنحة ناصر الدولية للقيادة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة - بمبادرات إلرئيس السيسي التي يقدرها العالم كله، مبينة أنها لمست ذلك من خلال القمم الأفريقية حيث يتمتع الرئيس السيسى برؤية وآراء ثاقبة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة لمصر وأفريقيا والعالم العربي.
وقالت السفيرة سها إن مصر باتت الآن مسموعة وفي مكانة متقدمة ويتم أخذ رأيها في كل القضايا، معربة عن سعادتها بالمستوى الفكري الذي طرحه شباب مصر والمشاركين في منحة ناصر الدولية، مؤكدة استعداد الخارجية المصرية لتنظيم أي لقاءات مماثلة. 
وأضافت مساعد وزير الخارجية أنها أوضحت لنحو 150 شابا وفتاة من 70 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية يشاركون في فاعليات منحة ناصر الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا وعلاقاتها مع إفريقيا في إطار المنظمات الأفريقية وعلى رؤى مصر بشأن التعاون الدولي ومبادرة جنوب جنوب وما يتعلق بحركة عدم الانحياز ودور وكالة الشراكة من أجل التنمية لدعم إفريقيا التابعة للخارجية المصرية وتعاون مصر مع كل دول القارة الأفريقية في كل المجالات. 
وأشارت إلى أن اللقاء مع شباب منحة ناصر يؤكد أهمية تلك اللقاءات الدولية للتقريب بين الشباب من كل دول العالم لتحقيق السلام والمحبة وفق رؤية جامعة، معربة عن سعادتها بما طرحه الشباب من تساؤلات تعكس متابعتهم لكل القضايا وخاصة ما يهم مصر. 
وأكدت أهمية هذه اللقاءات الدولية ودورها في عرض كل وجهات النظر والتقريب بينها والاستماع للأخر وتجنب أي خلاف، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين شباب العالم وعلاقات صداقة يمكن استثمارها بعيدا عن أي صراع لأن التفاوض والحوار أهم من الصراع وهو ما يؤدي لمستقبل أفضل. 
كما أعربت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية عن سعادتها للمستوى الفكري الذي طرحه شباب مصر والمشاركين في المنحة، مؤكدة استعداد الخارجية المصرية لعقد أي لقاء لتوضيح رؤى مصر، مقدمة الشكر لوزارة الشباب لحرصها على تنظيم فاعليات منحة ناصر الدولية للقيادة في نسختها الثالثة.

التنمية المستدامة الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة الخارجية المصرية وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب مساعد وزير الخارجية

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