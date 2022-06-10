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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الأوقاف: يخطئ من يظن أن الدين جاء ضد الإنسان

محمد عيد الكيلاني،
محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف

قال محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدين هو الشرع المنزل من السماء، والمتلقى بواسطة الوحي الإلهي، متابعا: "الدين وحي من الله عز وجل إلى رسله".


وأضاف "محمد عيد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة الدين لها أكثر من معنى في اللغة والقرآن الكريم، متابعا: كلمة الدين يمكن أن تدل عن التوحيد والإسلام، وأحيانا تدل على الحساب والجزاء.. مستشهدا بقول الله عز وجل " ملك يَوْمِ الدِّينِ".


واسترسل: يخطئ من يظن أن الدين جاء ضد الإنسان، بل هو جاء لتنظيم علاقة الإنسان بغيره، متابعا:" الدين جاء لسعادة البشرية؛ مستشهدا بقول الله عز وجل " طه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى".


وشدد على أن الدين جاء مكتملا ولا يوجد به إي نقص، متابعا: العقل قاصر ومحدود الفهم والإدراك ولهذا لا يجب أن نعتمد على العقل فقط والابتعاد عن الدين.

 

وزارة الأوقاف الدين التوحيد والإسلام الانسان اخبار التوك شو

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