عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على 20 فدانا في الوادي الجديد

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة استهدفت مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بنطاق عين أبو السعود التابعة لمدينة الخارجة على مساحة 20 فدانا يتم ريها بمياه الصرف الصحي من برك الصرف المتاخمة للمنطقة حيث تم إزالة الزراعات وتجريف التربة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كان محافظ الوادي الجديد تفقد مؤخراً منطقة برك الصرف ومحطة المعالجة وموقع الغابة الشجرية، ووجه بإنشاء ورفع مستوى الجسور لحماية الزراعات بمنطقة عين حميد ومنع وصول مياه الصرف إليها، والتنسيق بين الوحدة المحلية وقطاع الصرف الصحي والزراعي، مؤكداََ على تقديم كافة أوجه الدعم والمعدات اللازمة لإنهاء العمل في أسرع وقت.

اقرأ أيضا:

محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة الري المطري على مساحة 5 أفدنة

جدير بالذكر أن بركة "عين الشيخ" للصرف الصحي تبلغ مساحتها حوالى 30 كم مربع وتم إنشاء غابة شجرية على مساحة 240 فدانا تحت إشراف إدارة التشجير و قسم تحسين البيئة بمجلس مدينة الخارجة ويقوم المعتدين على أراضى الدولة باستخدام مياه الصرف الصحى المتسربة من البركة العملاقة فى الزراعة المحظورة التى تمثل كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين بالمحافظة.

الوادى الجديد الزراعة الوحده المحلية محافظة الوادى الجديد الصرف الصحى مياه الصرف محافظ الوادي الجديد كارثة بيئية مياه الصرف الصحى أراضي حماية حملة التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

هل يجوز للرجال ارتداء سلاسل الفضة .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

الزملوط يعتمد الحد الأدني 234 درجة للقبول بمدارس الثانوى بـ الوادي الجديد

ترشيحاتنا

اختراق أمني خطير.. فلسطيني يتسلل داخل قاعدة بحرية إسرائيلية

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. ماذا نقول فيها؟

الشكاوى الحكومية تتلقى 23 ألف رسالة بشأن تراكمات القمامة

مصائب قوم.. زيادة عدد الأثرياء في العالم رغم جائحة كورونا

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

توفير أطباء وعيش مُدعم للمراقبين.. استعدادات محافظة سوهاج لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

فيديو

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ