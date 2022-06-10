إزالة تعديات على 20 فدانا في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة استهدفت مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بنطاق عين أبو السعود التابعة لمدينة الخارجة على مساحة 20 فدانا يتم ريها بمياه الصرف الصحي من برك الصرف المتاخمة للمنطقة حيث تم إزالة الزراعات وتجريف التربة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كان محافظ الوادي الجديد تفقد مؤخراً منطقة برك الصرف ومحطة المعالجة وموقع الغابة الشجرية، ووجه بإنشاء ورفع مستوى الجسور لحماية الزراعات بمنطقة عين حميد ومنع وصول مياه الصرف إليها، والتنسيق بين الوحدة المحلية وقطاع الصرف الصحي والزراعي، مؤكداََ على تقديم كافة أوجه الدعم والمعدات اللازمة لإنهاء العمل في أسرع وقت.

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جدير بالذكر أن بركة "عين الشيخ" للصرف الصحي تبلغ مساحتها حوالى 30 كم مربع وتم إنشاء غابة شجرية على مساحة 240 فدانا تحت إشراف إدارة التشجير و قسم تحسين البيئة بمجلس مدينة الخارجة ويقوم المعتدين على أراضى الدولة باستخدام مياه الصرف الصحى المتسربة من البركة العملاقة فى الزراعة المحظورة التى تمثل كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين بالمحافظة.