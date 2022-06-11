المؤبد يواجه شخصًا روج للمواد المخدرة عبر الفيس بوك

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وبمواجهته أقر بارتكابه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



و أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بترويج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة



نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

