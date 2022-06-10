الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة تنشر تحذيرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة الطوارئ بإقليم القناة، بعض الإرشادات التي يجب اتباعها بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وذلك على معظم المناطق.

شملت التحذيرات والتنبيهات:

_ يجب إخلاء السيارات من

المواد الغازية، المشروبات الغازية، العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

_ يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ).

_ عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

_تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

_ عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

_ عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

_الاكثار من شرب الماء والسوائل.

_الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

_الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

_التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

_البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.

_وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.