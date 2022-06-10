لافروف: منظمة الأمن الجماعي تلعب دورا في منع الهيمنة على المنطقة وإيقاف سيطرة الناتو

صرح وزير الخارجية الروسي “ لافروف ” بأن منظمة الأمن الجماعي تلعب دورا في منع الهيمنة على المنطقة وإيقاف سيطرة الناتو.

وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته “ أكسترا نيوز ” ، قبل قليل.

وقال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، إن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة من توسع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف زاس -في تعليقه على خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو- أنه ينظر إلى هذا التوسع كعامل لزيادة التوتر الذي يشهده العالم.

وتابع زاس -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن عسكرة المنطقة بشكل إضافي لا تخدم تعزيز الأمن، بما في ذلك الدول الأعضاء في الناتو.