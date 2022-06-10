الوصل الإماراتي يعلن ضم عموري لمدة موسمين

أعلن نادي الوصل الإماراتي التعاقد مع عمر عبدالرحمن " عموري " لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة موسمين.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادماً من نادي شباب الأهلي.

وأضاف النادي في تغريدته : وتتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق.



ولعب عموري -صاحب 30 عاما - في الدوري الاماراتي لثلاث اندية بداية من العين ثم الجزيرة ثم شباب الأهلي كما خاض تجربة في الدوري السعودي رفقة فريق الهلال لمدة موسم واحد فقط .

وحقق عموري علي مدار مسيرته 11 بطولة مع فريق العين بطولة كأس السوبر السعودي مع الهلال