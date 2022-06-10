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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوصل الإماراتي يعلن ضم عموري لمدة موسمين

عمورى
عمورى

أعلن نادي الوصل الإماراتي التعاقد مع عمر عبدالرحمن " عموري " لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة موسمين.

 

وكتب حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادماً من نادي شباب الأهلي.

 

وأضاف النادي في تغريدته : وتتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق.


ولعب عموري -صاحب 30 عاما -  في الدوري الاماراتي لثلاث اندية بداية من العين ثم الجزيرة ثم شباب الأهلي كما خاض تجربة في الدوري السعودي رفقة فريق الهلال لمدة موسم واحد فقط .

 

وحقق عموري علي مدار مسيرته 11 بطولة مع فريق العين بطولة كأس السوبر السعودي مع الهلال

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