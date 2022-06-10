برلمانية تطالب بدعم المصانع المتوقفة لتدور عجلة الإنتاج من جديد

حذرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أن أبرز هذه المعوقات تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات واستعلامات و إرشاد جيد يساعد المستثمر المتوسط والصغير، وعدم وجود تنسيق جيد مع الجهات المختصة لتقديم عروض فرص استثمارية وفقاً لاحتياجات المستثمر.

و طالبت "متى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمصانع المتوقفة، لإعادة تشغيلها، حتي تدور عجلة الإنتاج من جديد، الأمر الذي سيسهم فى استيعاب العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة من الشباب.



كما اقترحت عضو صناعة النواب وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، لتوفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاستثمار في كافة القطاعات، علاوة على تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات.



و طالب عدد من نواب الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة.



كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات التى يعانى منها مستثمرو القطاع الصناعى.