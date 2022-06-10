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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مقاول بالقاهرة هارب من 3 أحكام وغرامات 42 مليون جنيه

صدى البلد

تمكن رجال المباحث من ضبط مقاول بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) أحكام غرامات بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من 42 مليون جنيه.

 

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (مقاول ، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) أحكام "غرامات" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت ( إثنان وأربعون مليون ومائتان وستون ألف جنيه) .

 

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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