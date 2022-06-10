فرض كردون أمني حول قرية بعد إصابة 10 في مشاجرة ببني سويف

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول منطقة زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن جنوب شرق محافظة بنى سويف عقب إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش بين مجموعة من الأهالى بسبب خلافات الجيرة.

أصيب 10 أشخاص اليوم الجمعة فى مشاجرة نشبت داخل زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من مركز شرطة الفشن بنشوب مشاجرة داخل منطقة زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن بسبب خلافات الجيرة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى ، احمد م.ا 50 سنه ، وشقيقة حنفى 55سنه ، ابراهيم ح ا 40سنه ، حجاج عبد الله احمد 45,سنه ، محمد ح ا 21,سنه وشقيقة ربيع 30 سنة ، نور م ا 44 سنة ، وشقيقة رمضان 37 سنة ، احمد م ا 36 سنة ،مصابين بجروح متفرقه بالجسم ويتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى وضبط أطراف المشاجرة.