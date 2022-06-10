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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية كبرى تنظمها الأورمان لافتتاح قرية مازوره الجبل ببني سويف بعد إعادة إعمارها

مساكن جديدة ببني
مساكن جديدة ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان انها بصدد تنظيم احتفالية غدا السبت لافتتاح قرية " مازوره الجبل 1”  مركز سمسطا بعد إعادة تأهليها وفرشها بالكامل وذلك بالتعاون مع أندية روتارى مصر.

 

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان الاحتفالية تتضمن تسليم 32 منزلا لأهاليهم بعد إعادة إعمارها وتأهيلها، بالإضافة إلى تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتنظيم قوافل طبية لمرضى القلب وعمليات قلب الأطفال وتوزيع مواد غذائية وبطاطين، فضلاً عن إنشاء منطقة العاب وتذويدها مراجيح للأطفال.

 

وأوضح فؤاد، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وأعمال السباكة وعمل وصلات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب النقية، فضلا عن فرش المنازل بالكامل، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

 

ونوه "فؤاد" إلى أن الجمعية تخطط في الفترة المقبلة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية، التى تقدمها الأورمان لأبناء المحافظة غير القادرين.

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وكانت جمعية "الأورمان"، أقامت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية الصغيرة؛ لصالح أهالى محافظة بني سويف، منها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل، وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلاً عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون، وتسليم الأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.

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