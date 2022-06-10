مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لـ أرلاك وقمة عالم العمل

يختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة غدا السبت بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).



وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد ترأس وفد مصر في المؤتمر ، وألقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة، وكانت حول التعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وغادر الوزير متوجها إلي القاهرة ويستكمل وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" جلسات المؤتمر، حيث تعقد اليوم قمة العمل بمشاركة وفود المؤتمر ، وتختتم لجان وجلسات المؤتمر أعمالها بعد مناقشة بنود أعماله المتمثلة في التلمذة الصناعية كمناقشة أولي ، ومناقشة متكررة بشأن الهدف الإستراتيجي للتشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية ، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، مناقشة عامة ، وإدراج ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 ، فضلا عن المصادقة علي تعديلات قانون اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 .

وعلى هامش أعمال المؤتمر ، شاركت أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة وعضو الوفد الحكومي المصري نيابة عن وزير القوي العاملة ، الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للمركز الإقليمي الأفريقي لإدارة العمل (أرلاك)، حيث ناقش عددا من الموضوعات منها نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في فبراير الماضي ، والمساهمات الخاصة بالدول الأعضاء في المركز، وميزانية المركز للعام المقبل 2023.

كما ناقش عدد الدورات التدريبية البرامج التي سيتم عقدها خلال العام المقبل لبناء قدرات المسؤولين عن قضايا العمل بالدول الأعضاء ، وإعادة الهيكلة الخاصة بالمركز.

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