عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيجاس تعقد عدة محاضرات تعريفية بصناعة البترول والغاز لشباب القطاع

صدى البلد

فى اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتأهيل الكوادر الشابة بشركات قطاع البترول وإعدادهم للقيادة فى المستقبل بأسلوب علمى وعملى ممنهج ووفقا لأحدث النظم العالمية فى مجالات البترول والغاز المختلفة ، عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس على مدار ثلاثة ايام فى الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو الجارى عدة محاضرات تعريفية عن صناعة البترول والغاز فى اطار فعاليات برنامج وزارة البترول لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات والنواب بقطاع البترول.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبى استعراض المهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول عرضا تناول خلاله نبذة فنية عن الغاز الطبيعى ومراحل تكوينه والمحطات المضيئة فى انتاج الغاز الطبيعى ومراحل تطوره كما استعرض انواع اتفاقيات الالتزام فى مصر متضمنا البنود الرئيسية بالاتفاق والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى من أجل تشجيع الشركاء الأجانب.

فيما قدم  المهندس سمير رسلان نائب رئيس الشركة للاتفاقيات خلال فعاليات اليوم الثانى عرضا أوضح فيه أهميه ابرام الاتفاقيات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف وناقش الأهداف المرجوة من ابرام الاتفاقيات كما تناول خلال العرض طرق التعاقد (طرح المزايدات -الإسناد المباشر) وأنظمة الاتفاقيات على مستوى العالم فيما اعطى  نبذة تاريخية عن البنود الرئيسية لاتفاقيات اقتسام الإنتاج وأهم الإنجازات التى تحققت فى ذات المجال خلال الخمس سنوات الماضية.

وفى ختام البرنامج التدريبي باليوم الثالث استعرض المهندس يس محمد نائب رئيس الشركة للعمليات عرضا تحدث فيه عن تطور صناعة الغاز الطبيعى فى مصر و مراحلها المختلفة ، كما استعرض تطور انتاج الغاز الطبيعى واهم مشروعات تنمية حقول الغاز والبنية التحتية واستغلال الغاز الطبيعى فى السوق المصري ، موضحا متغيرات أسواق الغاز العالمية وارتفاع الأسعار وتأثيرها على مصر وتناول أهداف التحول إلى مركز اقليمى والتى من اهمها تعظيم دور مصر الاقليمى كمركز لتجارة وتداول الغاز والبترول فى المنطقة وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتوفرة وتحقيق الاستخدام الامثل من الغاز والبترول وجذب الاستثمار وتعظيم دور قطاع البترول فى الاقتصاد القومى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

ترشيحاتنا

بدلا من إيهاب جلال.. برلماني يطالب بإعادة كيروش لتدريب منتخب مصر

محمد عساف يطرح أحدث أغانيه أنا أستاهل على يوتيوب

خطيب المسجد الحرام: من الكمال والجمال والمروءة أن تظهر افتخارك بإخوانك

لقاءات المجلس القومي لحقوق الإنسان التشاورية بالمحافظات ..تحقق 5 أهداف مهمة

الأهلي يحسم تعاقده مع لاعب كرة اليد أحمد خيري

السفارة الأمريكية في إسرائيل تؤجل طلبات الحصول على تأشيرات حتى العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ