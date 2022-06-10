إيجاس تعقد عدة محاضرات تعريفية بصناعة البترول والغاز لشباب القطاع

فى اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتأهيل الكوادر الشابة بشركات قطاع البترول وإعدادهم للقيادة فى المستقبل بأسلوب علمى وعملى ممنهج ووفقا لأحدث النظم العالمية فى مجالات البترول والغاز المختلفة ، عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس على مدار ثلاثة ايام فى الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو الجارى عدة محاضرات تعريفية عن صناعة البترول والغاز فى اطار فعاليات برنامج وزارة البترول لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات والنواب بقطاع البترول.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبى استعراض المهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول عرضا تناول خلاله نبذة فنية عن الغاز الطبيعى ومراحل تكوينه والمحطات المضيئة فى انتاج الغاز الطبيعى ومراحل تطوره كما استعرض انواع اتفاقيات الالتزام فى مصر متضمنا البنود الرئيسية بالاتفاق والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى من أجل تشجيع الشركاء الأجانب.

فيما قدم المهندس سمير رسلان نائب رئيس الشركة للاتفاقيات خلال فعاليات اليوم الثانى عرضا أوضح فيه أهميه ابرام الاتفاقيات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف وناقش الأهداف المرجوة من ابرام الاتفاقيات كما تناول خلال العرض طرق التعاقد (طرح المزايدات -الإسناد المباشر) وأنظمة الاتفاقيات على مستوى العالم فيما اعطى نبذة تاريخية عن البنود الرئيسية لاتفاقيات اقتسام الإنتاج وأهم الإنجازات التى تحققت فى ذات المجال خلال الخمس سنوات الماضية.

وفى ختام البرنامج التدريبي باليوم الثالث استعرض المهندس يس محمد نائب رئيس الشركة للعمليات عرضا تحدث فيه عن تطور صناعة الغاز الطبيعى فى مصر و مراحلها المختلفة ، كما استعرض تطور انتاج الغاز الطبيعى واهم مشروعات تنمية حقول الغاز والبنية التحتية واستغلال الغاز الطبيعى فى السوق المصري ، موضحا متغيرات أسواق الغاز العالمية وارتفاع الأسعار وتأثيرها على مصر وتناول أهداف التحول إلى مركز اقليمى والتى من اهمها تعظيم دور مصر الاقليمى كمركز لتجارة وتداول الغاز والبترول فى المنطقة وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتوفرة وتحقيق الاستخدام الامثل من الغاز والبترول وجذب الاستثمار وتعظيم دور قطاع البترول فى الاقتصاد القومى.