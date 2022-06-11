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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يخدم 500 ألف نسمة بتكلفة 16 مليون جنيه..معلومات عن السوق الحضري بسوهاج

السوق الحضري بسوهاج
السوق الحضري بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومن بينهم مشروع السوق الحضري بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، ويعرض لكم "صدى البلد" أهم المعلومات عن المشروع، في سطوره التالية.

1- نسبة التنفيذ بمشروع السوق الحضري بـ"مدينة ناصر"، قد بلغت 90% حتى الآن.

2- تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 15 مليون و933 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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3- جاري أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدًا لافتتاح وتشغيل السوق قريبًا، ونقل سوق مدينة ناصر القديم إليه.

4- يخدم مشروع السوق الحضري، 500 ألف نسمة، ويمنع انتشار الباعة الجائلين، ونقل السوق القديم من المنطقة السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

5- يُقام المشروع على مساحة 1300 متر مربع، ويتكون من طابقين، بعدد 5 بوابات كمنافذ للدخول والخروج، ويضم 122 بائكة مُختلفة المساحات.

6- تم الانتهاء من أعمال ترفيق السوق بمرافق "الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي"، وجاري الانتهاء من أعمال الحماية المدنية، وتشطيب الواجهات الخارجية.

7- يحتوي السوق الحضري على "غرفة التحكم والأمن، وساحة انتظار، و3 سلالم، ودورات مياه، وبوفيه".

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على أهمية السوق الحضري بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، حيث يُساعد على الحفاظ على المنطقة السكنية ومظهرها اللائق الذي يجب أن تظهر عليه بصفة دائمة.

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سوهاج السوق الحضري الأسواق الحضرية التخطيط الحضرى

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