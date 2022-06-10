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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الرؤوف الرحيم في شبين الكوم

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال زيارته للمنوفية

أدي ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة بمسجد " الرؤوف الرحيم " بمدينة شبين الكوم وذلك في إطار إحتفال المنوفية بعيدها القومي.

 

جاء ذلك بحضور اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية ، والأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير الأمن القومي ، مدير الأمن الوطني بالمنوفية ، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب ، المستشار العسكري ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.


وألقى الشيخ أحمد عصام الدين فرحات إمام وخطيب مسجد" السيدة زينب " بالقاهرة خطبة الجمعة تحت عنوان " الدين والإنسان " ، وأشار إلى أن رسالة الإسلام هى رسالة إنسانية سامية جوهرها القيم النبيلة الجامعة فهي دعوة خير وسلام تحمل السعادة للبشرية كلها ، لافتا أن ديننا الحنيف قد كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه ، مؤكداً بأن ديننا العظيم حفظ كل نفس وعصم كل دم فلا ازدراء على دين ولا قتل على معتقد وأن البعد الإنسانى فى ديننا الحنيف لم يقف عند حد كف الأذى بل حث على احتمال الأذى والتسامح كونه خلق أصيل في ديننا وفطرتنا.


وتضمنت الخطبة أن التسامح فى الإسلام منهج فى التعامل مع الناس جميعا فى قبولهم واحترامهم وإنصافهم وبيعهم وشرائهم وسائر جوانب الحياة .

 

وأوضح الخطيب أن من أهم القيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام الكلمة الطيبة للناس جميعا بلا تفرقة ، واختتمت الخطبة بالتأكيد على  مبدأ  الأخوة الإنسانية بما يؤسس لمجتمع مترابط يقوم على الحب والعطاء والألفة والوئام.

 

 


 

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الأوقاف المنوفية وزير الاوقاف خطبة الجمعة وزارة الأوقاف صلاة الجمعة شبين الكوم مدير امن المنوفية

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