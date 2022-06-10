حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الازالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة أعمدة دور ثاني علوي كما تم إزالة سقف جزئي وحوائط حاملة لدور ثاني علوي بناحية عزبة المحمودي التابعة للشيخ الظواهري بنطاق الوحدة المحلية بالمحمودية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 60 متر ، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بإزالة غرفة بالطوب الأحمر بدون ترخيص علي مساحة 15متر، كما قامت الوحدة المحلية بقهبونة بفك شدة خشبية لصبه بالخرسانة المسلحة على مساحة 150م بناحية عزبه المحاجبه، كما تم إزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحيه تل ابو خروفه الحسينيه أول علي مساحة 100 متر، كما تمكنت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة مبني بالطوب الأبيض علي مساحه ٥٠ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة حوائط واعمده دور ثاني علوي بقرية النعامنة التابعة للوحدة المحلية بالسعديين باسم المواطن م/س علي مساحه 130 متر وتمت الازاله واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية بتنفيذ ( 2)حالة تعدي بقريه العدليه الحاله الاولي عبارةعن ازاله حوائط حاملة علي مساحه 90متر ،، والحالة الثانية عبارة عن إزالة تشوينة طوب علي مساحه 110متر وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

و قامت رئاسه مركز ومدينة أبو حماد بإزاله أعمدة دور ثاني علوي بقرية الجمايلة التابعة للوحدة المحلية بالعزازي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تصدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لحاله بناء في المهد لسور على مساحة ١٠٠متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وإزالته حتى سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.