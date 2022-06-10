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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاستقرار الحياة الأسرية.. هاني الناظر يقدم نصائح للأزواج

هانى الناظر يقدم
هانى الناظر يقدم نصائح بسيطة يغفل عنها الأزواج

وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدة نصائح لــ  الأزواج والزوجات من مختلف الأعمار تضمن استقرار الحياة الأسرية.

ونشر الناظر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: “أعزائي الأزواج والزوجات.. شباب وكبار.. اسمحوا لي بكلمتين من قلبي كأب وكطبيب أيضا.. ياريت حضرتك  أو حضرتها أثناء تواجدكم في المنزل تراعوا بعض الأمور البسيطة التى تؤثر بشكل كبير فى العلاقة الزوجية".

تعالوا نتعلم.. نصائح هاني الناظر للكبار والصغار

أسباب استقرار الحياة الزوجية .. أهم النصائح للطرفين

وأوضح هاني الناظر، أن هناك أشياء تبدو بسيطة ولكن لها دلات كبيرة وتساعد على استمرار الحياة بين الأزواج والزوجات، فمثلا لابد أن تحرص علي ارتداء ملابس منزلية بسيطة ولكنها مهندمة ومظهرها حلو وألوانها جميلة خالية من البقع ورائحتها طيبة وسليمة ليس بها أجزاء ممزقة وتكون ملابس مريحة للعين وليست منفرة.

فيجب أن يعلم الأزواج والزوجات أن الحرص علي المظهر الأنيق المحترم في العمل أو مع الأصدقاء لا يقل أهمية عن الالتزام به أمام شريك الحياة فى المنزل.

وأضاف “الناظر” أن من الأشياء التى يجب أن يحرص عليها الأزواج داخل المنزل هى عذوبة الكلام والصوت المنخفض واختيار الالفاظ والكلمات الرقيقة والمحترمة والتي تعكس حسن أصلك وتربيتك تماما مثلما تتكلم مع زملاء وزميلات العمل والأصدقاء.

واختمم منشوره قائلا: “تذكر دائما يا عزيزي أن شياكتك وأناقتك وأخلاقك تبدأ من المنزل”.

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