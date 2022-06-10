ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندى عروس قرية ميت عافية.. حالة من الحزن تسيطر علي أبناء قرية ميت عافية بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة ندى بدر العروس التي لم تكمل عام ونصف في زواجها وصاحبة الـ 20 عاما نتيجة خطأ طبي في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم.

تجمع دموي

وبعيون تملاها الدموع جلست الأم تبكي صغيرتها، حيث أكدت أن نجلتها متزوجة من عام ونصف وتأخرت في الإنجاب فتوجهت إلي أحد الأطباء بمدينة شبين الكوم، حيث أكد لها أنها تحتاج إلي "كحت" بسبب تجمع دموي قد يكون هو السبب في تأخر الإنجاب.

وأضافت أنه أكد لها أن العملية لا تستغرق نصف ساعة حيث ذهبت معها وبرفقة زوجها لإجراء العملية بمركز طبي تابع للطبيب، حيث قامت بعمل كافة الفحوصات الطبية والتحاليل قبل إجراء العملية وكانت لا تعاني من أي شيء.

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