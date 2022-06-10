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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندى
ندى

ندى عروس قرية ميت عافية.. حالة من الحزن تسيطر علي أبناء قرية ميت عافية بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة ندى بدر العروس التي لم تكمل عام ونصف في زواجها وصاحبة الـ 20 عاما نتيجة خطأ طبي في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم.

 

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

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تجمع دموي

وبعيون تملاها الدموع جلست الأم تبكي صغيرتها، حيث أكدت أن نجلتها متزوجة من عام ونصف وتأخرت في الإنجاب فتوجهت إلي أحد الأطباء بمدينة شبين الكوم، حيث أكد لها أنها تحتاج إلي "كحت" بسبب تجمع دموي قد يكون هو السبب في تأخر الإنجاب.

وأضافت أنه أكد لها أن العملية لا تستغرق نصف ساعة حيث ذهبت معها وبرفقة زوجها لإجراء العملية بمركز طبي تابع للطبيب، حيث قامت بعمل كافة الفحوصات الطبية والتحاليل قبل إجراء العملية وكانت لا تعاني من أي شيء.

ولمتابعة المزيد حول أخبار ندى ضحية الإهمال الطبي بالمنوفية .. تابع الفيديو جراف التالي:

قرية ميت عافية شبين الكوم ندى بدر خطأ طبي المراكز الطبية

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