عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام: مشكلة لاعبي المنتخب في إدراك قيمة ارتداء قميص مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

انتقد ماهر همام لاعب الندي الأهلي السابق، منتخب مصر الوطنى بعد تلقيه هزيمة من منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

قال ماهر همام عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أداء غير موجود من الأساس كي نصفه بالسيء، غياب تام لكل الخطوط فى الملعب طريقة لعب غير مفهومة قرارات خاطئة من جميع اللاعبين بلا استثناء.

وأضاف ماهر همام: “توقعنا انتفاضة في الشوط الثاني ولكن من الواضح أن هناك مشكلة فى إدراك معني ارتداء قميص المنتخب وتمثيل مصر في محفل دولي”.

كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".

الأهلى اثيوبيا إيهاب جلال ماهر همام تصفيات كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

ترشيحاتنا

التموين تزف خبرا سارا: مد تسجيل الهواتف على البطاقات للشهر المقبل| فيديو

قرار سعودي بـ تخفيض أسعار الحج 2022 .. تفاصيل

منحكمش على مدرب من تاني مباراة | برلماني يدافع عن إيهاب جلال

النشرة الدينية.. هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. وكيف نحول كلمات النبي إلى برنامج حياة؟

خطيب المسجد الحرام: استعيذوا بالله من إخوة بينهم شحناء وعداوة وبغضاء

قرية البضائع تحبط تهريب عملات أثرية داخل طرود سبح وملابس | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ