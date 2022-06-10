بعد تعليقه على فوز إثيوبيا أمام مصر.. أحمد حسن: امسك في حلمك |شاهد

شارك أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، مقطع فيديو من التمرين بالجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام.

وعلق أحمد حسن على الفيديو: “الرياضة حياه ♥️🦅🧿امسك في حلمك💪”.

من جانب اخر، أكد أحمد حسن أن مستوي المنتخب أمام إثيوبيا لم يكن مفاجئا بالنسبه له خاصة عقب الأداء السيئ أمام غينيا في المواجهة الأولي للتصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار ٢٠٢٣ .

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك خلافات عديدة داخل اتحاد الكرة وهو ما ظهر واضحا خلال اختيار ايهاب جلال لقيادة المنتخب مشددا أن حازم امام ومحمد بركات كانا ضد تعيين ايهاب جلال .

وأضاف أن اتحاد الكرة كان عليه أن يستمع النصيحة بركات وحازم إمام خاصة وأنهما لاعبان مميزيان ولديهم خبرات طويله في الملاعب .

وأكمل أن اتحاد الكرة يجب أن يستعين بمستشارين لاختيار الأنسب لقيادة المنتخب الاول .